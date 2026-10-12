Repubblica, Corbo: "Sembra si faccia di tutto per perdere McTominay! Urgente chiedere a Manna di scegliere un rattoppo a centrocampo"

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale della SSC Napoli.

“Il presidente deve potenziare subito il centrocampo per sostenere meglio De Bruyne. Genio e fisicità di McTominay sono necessari per il Napoli. Sembra si faccia di tutto per perderlo. Sui rinnovi il Napoli è medaglia d'oro dell'attendismo: Kvaratskhelia più dello scapricciato Osimhen è stato una beffa per chi amministra. Urgente chiedere a Manna di scegliere un rattoppo a centrocampo. Manca almeno un mediano solido da alternare all'enigmatico Anguissa, anche lui rischia di liberarsi”