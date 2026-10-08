Cautela massima su McTominay, ecco come verrà gestito il suo rientro
Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il centrocampista del Napoli ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo. Come gestire il suo rientro?
Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esami clinici e i test da sforzo svolti con lo staff medico hanno dato il responso sperato, cancellando ogni residua preoccupazione. Più di un mese dopo l’ultima apparizione in gara ufficiale — 30 agosto contro il Como — il conto alla rovescia si è finalmente azzerato.
"Il via libera sanitario era l’ultimo tassello. Già da ieri la routine è cambiata: Scott si è allenato con la squadra e Allegri ha potuto iniziare a valutarne la condizione. La possibilità di vederlo tra i convocati già contro il Frosinone è concreta, anche se la cautela resta massima.
Lo scozzese dovrà ritrovare passo e brillantezza agonistica attraverso le partite. La decisione finale spetterà all'allenatore, che nei restanti allenamenti di questa settimana misurerà la risposta fisica di McT prima di sciogliere le riserve. L'ipotesi più plausibile porta a una partenza dalla panchina, con la prospettiva di concedergli uno spezzone nel finale"