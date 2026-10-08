Cautela massima su McTominay, ecco come verrà gestito il suo rientro

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il centrocampista del Napoli ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo. Come gestire il suo rientro?

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esami clinici e i test da sforzo svolti con lo staff medico hanno dato il responso sperato, cancellando ogni residua preoccupazione. Più di un mese dopo l’ultima apparizione in gara ufficiale — 30 agosto contro il Como — il conto alla rovescia si è finalmente azzerato.