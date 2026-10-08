Ripresa Serie A: può saltare un'altra panchina già sabato

Ultimissime Serie A-Il ritorno in campo del massimo campionato italiano rischia di trasformarsi in uno spartiacque letale per la gestione tecnica del Genoa.

Il weekend imminente metterà infatti a durissima prova la stabilità della panchina rossoblù, sulla quale gravano ombre sempre più dense dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Per Daniele De Rossi, il prossimo appuntamento di campionato potrebbe trasformarsi in un dentro o fuori definitivo, con la necessità stringente di invertire un trend numerico fin qui decisamente avaro di soddisfazioni.

Genoa-Fiorentina decisiva per De Rossi

In occasione della recente sosta per gli impegni delle selezioni nazionali, la compagine ligure ha approfittato della pausa per volare in Romania. La trasferta a Bucarest si è rivelata il teatro per un confronto diretto e approfondito tra la guida tecnica e la proprietà club.

Durante il summit con il presidente Dan Sucu, l'ex allenatore della Roma ha ricevuto rassicurazioni ufficiali circa la permanenza alla guida del Grifone. Il patron della società ha ribadito pubblicamente la stima riposta nel mister, dichiarandosi persuaso che il tecnico avverta il pieno supporto da parte della dirigenza così come dell'intero spogliatoio. Un'attestazione di stima fondamentale, ma questa non cancella però l'obbligo di un repentino cambio di passo nelle prossime uscite ufficiali.

Del resto lo impongono i numeri. In 5 giornate, la squadra ha raccolto solo un punto contro il Frosinone. Per il resto, solo e unicamente sconfitto contro Napoli, Lazio, Como e Parma. Calendario non semplicissimo ma comunque troppo poco a fronte delle aspettative e delle necessità di classifica.

L'ostacolo da superare nell'anticipo di sabato sarà la Fiorentina, squadra che incrocia in maniera quasi paradossale il passato e il presente del mister romano. Nel corso degli ultimi anni, infatti, il nome di De Rossi era stato accostato con insistenza proprio alla panchina dei gigliati, fortemente caldeggiato dalla presidenza di Rocco Commisso e dalla dirigenza guidata da Daniele Pradè come evidenzia TMW. E ora proprio contro la Viola si gioca tutto.