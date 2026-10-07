"Un inciucio, una figuraccia internazionale", dalla Lega Serie A trapela un commento post-commissariamento Malagò

Ultime notizie Serie A - Si è tenuta ieri mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15. Ne parla il Corriere della Sera:

"Giovanni Malagò ha fretta, ma la fretta non deve trasformarsi in imprudenza. Ecco perché l’accordo che ha salvato tutti è un accordo arrivato al termine di una pagina che lo stesso neo commissario ieri ha definito «imbarazzante», uscendo dal Coni. E che persino dalla Lega di A, che pure non fa mancare il suo appoggio a Malagò, qualcuno non esita a definire «un inciucio, una figuraccia internazionale»"