Emergenza per il Napoli: sei giocatori infortunati, molti altri sono stanchi per le Nazionali

Prosegue l'emergenza in casa Napoli. In vista della sfida contro il Frosinone alla ripresa del campionato, l'allenatore Massimiliano Allegri si ritrova ancora a dover fare i conti con l'indisponibilità di sei calciatori infortunati: Favasuli, Olivera, Anguissa, Alisson, Vergara e Buongiorno.

Alle numerose assenze si aggiunge anche la stanchezza dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Se Di Lorenzo e De Bruyne sono rientrati ieri, Lobotka e Gilmour torneranno a Napoli soltanto oggi, quando mancano ormai pochissimi giorni alla partita di sabato sera.

Oggi il Corriere dello Sport fa notare come Lobotka sarà reduce da ben quattro partite giocate in 17 giorni e che certamente Allegri non potrà fare a meno di lui nelle prossime partite. Un vero e proprio tour de force per il centrocampista slovacco, che non sarà l'unico calciatore del Napoli sottoposto a questo tipo di carico. Anche per far fronte alle assenze, Allegri potrebbe optare per un cambio di modulo, con l'ipotesi di passare alla difesa a tre che ancora tiene banco a Castel Volturno.