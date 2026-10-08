SSC Napoli, a Castel Volturno con Allegri c'è anche un classe 2009: il nome e il ruolo

Ultime notizie SSC Napoli - Prosegue il lavoro a Castel Volturno, in vista della sfida al Frosinone. E nelle ultime ore, c'è anche un giovanissimo talento delle giovanili agli ordini di Max Allegri.

Luigi Riccio nuovo talento del Napoli

C'è infatti - anche oggi a Castel Volturno - Luigi Riccio, 17enne che di ruolo fa la mezzala. Aggregato, vista l'emergenza a centrocampo, da Massimiliano Allegri alla prima squadra per gli ultimi allenamenti al centro sportivo del club azzurro, un po' per sopperire alle tante assenze e un po' per osservarlo da vicino.

Luigi Riccio a Castel Volturno

Cresciuto nella scuola calcio Cantera Napoli, il classe 2009 Riccio nella scorsa stagione ha giocato da sotto età con i 2008, collezionando presenze con la squadra Under-18 del Napoli. Un altro napoletano nel Napoli. Lui che dalla giovane età ha giocato prima col Materdei e poi con la Cantera Napoli, per poi entrare nel Napoli dal 2020. Negli anni scorsi era entrato anche nel giro della Nazionale italiana under-15 e le buone prestazioni hanno convinto il club partenopeo a metterlo sotto contratto in estate. E in quest'inizio di stagione è agli ordini di mister Nocerino con la Primavera.