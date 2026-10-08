Pistocchi: "Ho letto questa cosa su Allegri per Napoli-Frosinone: chissà se a Conte un po' gli girano..."

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Maurizio Pistocchi ha scritto un messaggio sui social dove ha fatto una riflessione su Massimiliano Allegri e la possibilità di un cambio modulo con il Frosinone

Maurizio Pistochhi sui social ha scritto una riflessione in merito alla possibilità che Allegri possa virare sulla difesa a tre contro il Frosinone:

"Leggo su Repubblica che Allegri per la prossima gara casalinga contro il Frosinone tornerà alla difesa a 3 che Conte ha schierato quasi sempre nella scorsa stagione. Era già successo alla Juventus quando dopo le prime difficoltà passò dalla linea a 4 alla BBC varata e allenata per tre anni da Conte, con la quale Max ha poi vinto 6 scudetti. Chissà se a Antonio un po’ girano…"

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