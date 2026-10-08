Allegri pensa già al Villarreal! Possibile turnover contro il Frosinone

La ripresa del campionato è vicina e il Napoli si prepara ad affrontare il Frosinone nella partita di Serie A in programma sabato sera allo Stadio Maradona. Vincere è una condizione necessaria dopo un avvio di stagione altalenante e gli azzurri sono chiamati inevitabilmente a collezionare i tre punti per cominciare con il piede giusto quello che sarà un ciclo di nove partite in 29 giorni.

Turnover col Frosinone, Allegri pensa al Villarreal

In parte, però, la testa è già a martedì, quando il Napoli sarà impegnato nel secondo turno di UEFA Champions League contro il Villarreal. L'obiettivo stagionale è superare il turno e dopo la sconfitta contro l'Arsenal serve necessariamente una vittoria per rimettersi in carreggiata.

Lo sa anche Massimiliano Allegri ed è per questo che oggi il quotidiano Il Mattino scrive: "Se ci sarà turnover, ci sarà col Frosinone". L'obiettivo è conservare le energie per fare risultato in trasferta a Vila-Real e l'allenatore del Napoli dovrà destreggiarsi tra infortuni e scelte tattiche per arrivare alla partita di martedì nelle migliori condizioni possibili. "È quella la gara che conta in questo momento della stagione", scrive Il Mattino.