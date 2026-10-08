I tifosi del Napoli si ritrovano in squadra un calciatore che ha dimostrato in Europa quanto ci sappia fare con la palla tra i piedi

Ultime notizie SSC Napoli - Ai tifosi non piacciono le settimane di pausa con i propri calciatori che vanno in Nazionale, tuttavia cambiare aria può però in realtà rivelarsi vincente - scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - per chi con il club sta faticando "e cerca solo nuove occasioni per mettersi in mostra, ritrovare fiducia e magari rientrare alla base con un boost in più di entusiasmo e motivazioni. I napoletani ora si ritrovano nell’arsenale un bomber che ha dimostrato a tutta Europa quanto ci sappia fare con la palla tra i piedi - Rasmus Hojlund -, smanioso ora di ripetersi in campionato confidando nella proprietà transitiva".

Il centravanti danese in Serie A ha cominciato colpendo quando più serviva contro Como e Inter "senza però che le sue reti portassero punti al Napoli, ma con la Danimarca ha alzato il tiro e ha colpito addirittura tre volte in quattro occasioni".