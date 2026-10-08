Nuovo stadio Maradona, Simeone: "Altro che ces*o! Progetto approvato: ecco come sarà"

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Nino Simeone, consigliere della Regione Campania. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa dell'emittente.

Sul futuro dello stadio Maradona e sui fondi destinati alla sua riqualificazione, Simeone ha spiegato:

“Tra la Regione e il Comune di Napoli ci sono 200 milioni per dare nuova vita allo stadio Maradona. Ci siamo presi gli improperi di tanti, ma la città di Napoli ha avuto l’autorizzazione dal Cipess che ha studiato il progetto del Comune di Napoli e avere questo ok vuol dire che le cose sulla carta sono state fatte bene. Ora però dobbiamo passare dalle parole ai fatti perché il Cipess ha autorizzato l’intervento regionale di 150 milioni di euro e adesso bisogna aspettare solo che si facciano i bandi per l’affidamento di questi lavori perché il progetto esecutivo è stato già approvato. Questo, a dispetto del mezzo cesso, ma il tempo è galantuomo e stiamo qui a parlare dei successi della città e della regione. Abbiamo avuto la possibilità di ristrutturare uno stadio che era già solido e forte di suo, altri hanno dovuto buttarlo a terra. Lo metteremo a posto e lo renderemo uno stadio europeo e che ospiterà anche altre importantissime manifestazioni sportive e grandi nomi della musica non solo nazionali.”