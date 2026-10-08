Lo Monaco: "De Laurentiis si fidi di Manna e dirigenti, il calcio giocato per lui è una melanzana imbottita. Prima Vergara, poi i 'mostri sacri'. Centro sportivo? Il Napoli per anni ha 'fatto lo zingaro'..." | VIDEO

Per il quindicesimo anno consecutivo i tifosi del Napoli il lunedì sera avranno una casa in cui approfondire le sorti della propria squadra del cuore: il Bello del Calcio guidato da Claudia Mercurio, in onda su Televomero (canale 11 del digitale terrestre) a partire dalle 20:50. Un appuntamento che, però, si raddoppia anche con il giovedì sera, quando a partire da domani sera si viaggerà alla scoperta del prossimo impegno degli azzurri con la conduzione di Gianluca Vigliotti.

Tra i protagonisti ci sarà anche l'ex direttore generale del Catania Pietro Lo Monaco, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 a margine della presentazione.

Cos’è il Bello del Calcio per quanto visto finora a Napoli?

“Posso dire quello che potrebbe essere, partendo dalle parole di De Laurentiis sul centro sportivo, se si realizzassero. Sarebbe senza dubbio un valore aggiunto, una squadra come il Napoli non può non averlo, non può aver ‘fatto lo zingaro’ per tanti anni senza avere una casa. Se dovesse dopo tanto tempo corrispondere a verità quanto detto da De Laurentiis, penso che questo sarebbe il bello del calcio a Napoli. Questa è una annata particolare dopo il biennio di Conte, con una rosa da 45 giocatori il Napoli aveva due scelte da fare: la ricostruzione, vendere e rinnovare puntando su giocatori interessanti e giovani con un certo tipo di allenatore, nella fattispecie Vincenzo Italiano poteva essere una soluzione. Il Napoli ha scelto la seconda via: avere questo organico, uguale a quello dello scorso anno, di valore, mettendo un allenatore abituato a fare risultati importanti e conto di andare in Champions League. Ha fatto questo discorso e ora deve andare avanti, ma è inevitabile dover pensare al futuro, ha la seconda squadra più vecchia della Serie A”

Un uomo di calcio che ha vissuto tante esperienze come valuta il percorso del ds Manna, sapendo che nel Napoli si hanno le mani legate perchè ogni operazione deve essere certificata dal presidente De Laurentiis?

“Non è facile fare il direttore sportivo operativo al 100% a Napoli, non è semplicissimo. In passato chi si è avvicendato era un direttore tra virgolette ‘giovane’, che poteva sopportare il peso di una presidenza così ingombrante. Manna sta facendo le sue esperienze importanti, a Napoli la situazione è questa: c’è un presidente decisionista da sempre, io dico che dovrebbe essere bravo oltre all’aver gestito bene il club in questi anni, societario e amministrativo, ma bravo a scegliere i professionisti e dargli fiducia. Se parliamo di calcio giocato, per De Laurentiis è una melanzana imbottita: non è questo grande intenditore, il calcio non deve piacere per estetismo ma per conoscenza, perchè so quello che faccio. Lui dovrebbe scegliere professionisti e dargli fiducia a partire da Manna”

Vergara con l’Italia s’è presentato bene ma si è fatto male, ma finora con Allegri come lo valuti?

“L’ultima partita che il Napoli ha giocato, ho visto in campo Vergara fare l’esterno sinistro alto. Uno sperpetuo, un ruolo che non può ricoprire, paradossalmente può farlo a destra perchè rientra sull’interno, essendo lui un trequarti col piede sinistro. Vergara a me piacerebbe vederlo da mezz’ala sinistra in un centrocampo a tre, ha grande corsa, ha gamba, strappa, ha tecnica e ha la capacità di inserimento come pochi in Italia. Ricordatevi Genova, entra e fa un gol e fa un assist inserendosi sempre. Sarebbe un peccato mortale averlo tra le mani e non valorizzarlo nel modo giusto. Quando si fanno le valutazioni, e devo fare la squadra, anche se discuto dei mostri sacri viene prima Vergara e poi il mostro sacro”

Il Napoli ha scelto Allegri e non Italiano, a fine stagione rischia di essere un rimpianto?

“Il problema è che a fine stagione il rischio è che diventi una stagione interlocutoria che non aggiunga niente alla storia del Napoli, e sarai costretto a rimboccarti le maniche e rifare la squadra. I giocatori non sono eterni, penso a Lobotka, Anguissa e De Bruyne: hanno la loro età, quando la macchina supera un certo regime può spegnersi all’improvviso e non te ne accorgi nemmeno. Il Napoli sarà costretto a rimboccarsi le maniche e magari valuterà se continuare con Allegri oppure cercare un allenatore con prerogative diverse. Nessuno ha inventato il prototipo giusto di calcio: Allegri ha un modo di intendere il calcio e va rispettato, poi ci sono altri esempi come Italiano, De Zerbi e Fabregas che hanno filosofie diverse e vanno altrettanto rispettati. Nessuno può dirci il prototipo ideale, ci sono tante chiacchiere sulla tattica ma tutto si riduce all’occupazione degli spazi, non c’è altro se non la fantasia. Alla gente alla fine interessa la giocata del calciatore, quella che ti entusiasma, non i sessanta passaggi ma la giocata di Vergara che ti fa appassionare. Il resto è per il business”

C’è un talento sudamericano che vedresti bene nel Napoli?