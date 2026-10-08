Frosinone, Bracaglia: "Non ci snatureremo contro un avversario forte come il Napoli. Mi aspetto una bella gara"

Gabriele Bracaglia, difensore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Pressione? No. Sappiamo di essere giovani e interessanti ed è ovvio che quando fai bene ci siano voci. Ho visto i ragazzi tranquilli e con i piedi per terra. Abbiamo lavorato come sempre. Fa piacere ma non ci ha toccato.

Abbiamo lavorato dal punto di vista tattico per evitare contropiedi? Sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che è sulla bocca di tutti, cosi come il Napoli ha la propria filosofia. Non dobbiamo sconvolgerci. Conosco bene il mister e vuol giocare a viso aperto con tutti. Abbiamo un'identità chiara. Mi auguro che sia una bella partita e spero che ci divertiremo. Staremo attenti, sappiamo le qualità del Napoli ma manterremo la nostra identità.

Servirà particolare pressione sui campioni del Napoli? Loro recuperano bene palla al piede, hanno calciatori che hanno fatto il Mondiale. Dobbiamo essere forti sull'uomo, per quanto riguarda la profondità siamo pronti e preparati per andare a lottare a livello fisico e mentale con calciatori forti. Sarà una partita bella, me l'aspetto bella da entrambe le parti in una grande atmosfera".