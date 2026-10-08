SSC Napoli, report allenamento: rientrati tutti i nazionali. Lavoro tattico per gli azzurri

Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali.