SSC Napoli, report allenamento: rientrati tutti i nazionali. Lavoro tattico per gli azzurri

Notizie ico calendario ico orologio17:45 fonte : sscnapoli.it
BG
Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top