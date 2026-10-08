L'ex medico della Nazionale: "I reali tempi di recupero per Olivera, Alisson, Anguissa e Vergara"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana:

“Il futuro della Nazionale dobbiamo vederlo più roseo anche perché al momento è abbastanza nero! Mi pare di capire però che siamo arrivati ad un punto di risalita quindi sono già sereno. Olivera? L’otturatore è meno grave del soleo che è molto più rognoso per cui se si tratta di una lesione distrattiva si presume un primo grado, una cosa leggera per cui dai 15 ai 20 giorni. Per quanto riguarda Vergara invece, hanno dato un medio grado. Quando c’è una lesione muscolare di primo grado vuol dire che c’è stata una distrazione delle fibre, ma non si sono rotte. Nel medio grado c’è ematoma e i tempi si allungano quindi si tratta di un mese o un mese e mezzo.

McTominay? Lui è famoso per cui se ne parla tanto, ma tante altre persone subiscono l’ablazione, anche atleti. Ha già avuto l’idoneità sportiva per cui è superata. E’ disponibile perchè si è trattata di una cosa non grave e pure l’intervento non prende una educazione lunghissima. Che sia a disposizione è assodato dopo l’idoneità sportiva, che poi lo utilizzi o meno Allegri non so, deciderà il tecnico. Alisson Santos si è infortunato il 10 settembre e per il suo infortunio ci vuole un mese, un mese e mezzo per recuperare. Per Anguissa invece il procedimento è più veloce, in una ventina di giorni dovrebbe risolverlo".