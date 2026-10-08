Napoli-Frosinone, McTominay non sarà convocato! Ecco cosa trapela da Castel Volturno sulle sue condizioni
Le condizioni di Scott McTominay al rientro dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva
Ultimissime notizie sulle condizioni di Scott McTominay: ieri il centrocampista scozzese ha finalmente riottenuto l'idoneità sportiva e dunque è ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, questo non sarà sufficiente a vederlo in campo sabato sera in occasione di Napoli-Frosinone.
Le condizioni di McTominay
L'obiettivo è quello di schierarlo martedì in occasione della sfida di Champions League, considerata ben più importante, tra Villarreal e Napoli. Ecco perché ad oggi McTominay difficilmente sarà convocato contro il Frosinone - come anticipa Il Mattino - e al massimo, ma è improbabile, potrebbe andare in panchina. In nessun modo si vuole rischiare di compromettere il percorso di recupero dello scozzese e bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno per riaverlo a piena disposizione di Allegri.
Non solo: la terapia anticoagulante a cui si è sottoposto potrebbe ancora condizionarne la tenuta fisica. Nelle ultime due settimane ha svolto sessioni di allenamento fatte di corsa e palestra e solo ieri lo si è visto di nuovo in gruppo con la squadra. Sulle condizioni di McTominay - spiega Il Mattino - pesano i giorni di inattività e di lavoro personalizzato.
Dal centro sportivo di Castel Volturno trapela solo un "Vediamo...", in attesa di capire come risponderà il corpo di McTominay ai prossimi allenamenti.