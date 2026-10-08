Napoli-Frosinone, McTominay non sarà convocato! Ecco cosa trapela da Castel Volturno sulle sue condizioni

Ultimissime notizie sulle condizioni di Scott McTominay: ieri il centrocampista scozzese ha finalmente riottenuto l'idoneità sportiva e dunque è ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, questo non sarà sufficiente a vederlo in campo sabato sera in occasione di Napoli-Frosinone.

Le condizioni di McTominay

L'obiettivo è quello di schierarlo martedì in occasione della sfida di Champions League, considerata ben più importante, tra Villarreal e Napoli. Ecco perché ad oggi McTominay difficilmente sarà convocato contro il Frosinone - come anticipa Il Mattino - e al massimo, ma è improbabile, potrebbe andare in panchina. In nessun modo si vuole rischiare di compromettere il percorso di recupero dello scozzese e bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno per riaverlo a piena disposizione di Allegri.

Non solo: la terapia anticoagulante a cui si è sottoposto potrebbe ancora condizionarne la tenuta fisica. Nelle ultime due settimane ha svolto sessioni di allenamento fatte di corsa e palestra e solo ieri lo si è visto di nuovo in gruppo con la squadra. Sulle condizioni di McTominay - spiega Il Mattino - pesano i giorni di inattività e di lavoro personalizzato.

Dal centro sportivo di Castel Volturno trapela solo un "Vediamo...", in attesa di capire come risponderà il corpo di McTominay ai prossimi allenamenti.