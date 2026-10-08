Napoli-Frosinone, Allegri ha già deciso chi giocherà al posto di McTominay

Ultime notizie in vista di Napoli-Frosinone, prossima partita di Serie A in programma sabato sera allo stadio Maradona.

Oggi il quotidiano Il Mattino anticipa la decisione di Massimiliano Allegri su Scott McTominay, che con ogni probabilità non sarà nemmeno convocato con l'obiettivo di preservarne la condizione atletica e averlo a pieno regime per la partita di Champions contro il Villarreal.

Chi giocherà al posto di McTominay in Napoli-Frosinone? Il Mattino non ha dubbi: "la mediana sarà la stessa che ha deluso con la Fiorentina, ovvero Gilmour e Lobotka". Saranno dunque ancora una volta Billy Gilmour e Stanislav Lobotka i due prescelti per gestire il gioco a centrocampo, con Kevin De Bruyne o Vergara in ballottaggio per completare il reparto.