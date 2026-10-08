Ravezzani a CN24: "Che rischio perdere McTominay a zero, Lucca non si riprende più deve cambiare squadra"

Napoli - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è intervenuto in diretta a CN24 Live su CalcioNapoli24 TV:

"E' il momento che il Napoli si rimetta in corsa, è partito male e deve ritrovare serenità. E' un rischio per tutti vedere McTominay in scadenza, sia per il Napoli che per il campionato italiano. Prima dovevamo avere paura di Spagna e Inghilterra, ora anche dei soldi dei turchi.

Allegri può sentire il peso di queto mese di ottobre, le squadre di calcio vivono di momenti e tensioni ambientali, bisogna aspettare che il Napoli risalga anche nei risultati. Non si può andare oltre questo mese di ottobre, a fine mese bisogna ritrovare un Napoli con risultati migliori.

Il problema Lucca per il Napoli penso sia dificile da risolvere, un attaccante senza fiducia in se stesso naufraga. Lucca deve trovare un altro ambiente, qualcosa di meno esigente rispetto la piazza di Napoli".