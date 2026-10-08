Nazionali, chi ha speso più energie? 2094 minuti e una rosa decimata, il Napoli riparte con un problema in più

Dopo tre settimane di pausa, la Serie A è pronta a ripartire. La sosta ha riportato alla mente l’attesa vissuta durante il Mondiale in Qatar del 2022, mentre i club hanno seguito con attenzione i propri giocatori impegnati con le Nazionali tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport è stata na pausa vissuta con il timore principale degli infortuni e con un dato significativo sul carico di lavoro dei calciatori.

A contendersi il primato per minutaggio durante la pausa sono state soprattutto le due milanesi, con il Milan leggermente davanti all’Inter. Tra i rossoneri spicca Ardon Jashari, utilizzato per 295 minuti dalla Svizzera, un impiego superiore a quello accumulato finora con il club. Particolarmente significativo anche il rendimento di Luka Modric.

Nonostante i 41 anni, il centrocampista ha disputato 207 minuti con la Croazia, affrontando gare di alto livello con la fascia da capitano al braccio. Da segnalare anche l'opportunità concessa a Francesco Camarda con l’Italia Under 21: 118 minuti che possono rivelarsi importanti soprattutto considerando il ridotto spazio trovato finora nel club.

In casa Inter, invece, il giocatore più utilizzato è stato Manuel Akanji, seguito da Piotr Zielinski. Tra le seconde linee ha trovato spazio Aleksandar Stankovic con la Serbia, un’esperienza utile per la sua crescita.

Ora, però, la pausa è alle spalle e comincia una fase particolarmente intensa. Campionato e coppe europee si alterneranno senza praticamente concedere pause fino alla sosta di novembre. Il minutaggio accumulato con le Nazionali rappresenta un patrimonio importante, ma anche un possibile fattore di rischio sul piano della tenuta fisica.

Sul podio delle squadre più impegnate c’è anche il Napoli di Massimiliano Allegri: gli azzurri hanno totalizzato 2094 minuti complessivi con i propri giocatori convocati, nonostante il momento complicato sul fronte degli infortuni.