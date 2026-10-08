Alvino: "Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli per questo recupero lampo"

Carlo Alvino commenta a Teleclub quanto accaduto sul recupero di Scott McTominay che è pronto a vedere presto il campo:

"Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli dopo le ultime notizie su Scott McTominay. Il rientro di ieri dopo l'ok dei mediici e l'idoneità sportiva ricevuta ha messo a tacere le tante voci pessimistiche di qualcuno che ipotizzava stop di qualche mese per il giocatore.Napoli-Frosinone? Si va verso il sold out, mancano pochissimi biglietti che verranno presto venduti e quindi entro sabato ci sarà il pienone con la prevendita. Grande atmosfera per il ritorno del campionato".