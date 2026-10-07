Dopo l'idoneità quando potrà giocare McTominay? Le due ipotesi di Sky

Francesco Modugno ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Scott McTominay che oggi ha ricevuto l'idoneità per tornare di nuovo in campo. Queste le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport:

"Le ultime visite sostenute oggi a Castel Volturno hanno dato un esito confortante e dunque, già dal pomeriggio, per lui c'è stata la possibilità di allenarsi in gruppo. Fin qui aveva lavorato nel percorso di riatletizzazione, con carichi e intensità sempre in crescendo, però senza poter avere contatto fisico. Da oggi, invece, con l'idoneità agonistica che è stata ribadita, ha cominciato ad allenarsi con la squadra e ora è di fatto a disposizione di Allegri.

Frosinone è già una possibilità per averlo tra i convocati, altrimenti Villarreal in Champions League. Di sicuro diventa un valore aggiunto per Allegri in un momento nel quale non mancano gli infortunati. Ma la notizia di giornata, quella attesa, è l'idoneità di McTominay, che restituisce al Napoli il giocatore da copertina. Quello con il quale in campo il Napoli vince il 60% delle partite; senza, la percentuale scende al 40%".