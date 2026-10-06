Sky - Infortunio Vergara, lungo stop: svelati i tempi di recupero! Emergenza a centrocampo: le ultime su Anguissa e McTominay

Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli di Massimiliano Allegri deve fare i conti con l'infortunio di Antonio Vergara. Il centrocampista azzurro si aggiunge alla lista degli infortunati in Nazionale dopo gli stop di Favasuli con l'Italia Under 21 e quello di Olivera con l'Uruguay.

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha svelato le ultime sui tempi di recupero di Antonio Vergara. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Vergara dovrà stare fermo almeno un mese, poi di settimana in settimana verranno valutati i tempi di recupero. L’assenza di Vergara pesa, così come Olivera e Favasuli".

Poi ha aggiunto, a proposito dell'emergenza a centrocampo, le ultime su Scott McTominay e Frank Anguissa, oltre che le novità sui calciatori che torneranno a disposizione di Allegri per la gara contro il Frosinone:

"Allegri recupererà Meret, Giovane e Spinazzola, McTominay domani effettuerà le visite per l’idoneità sportiva, ma ancora non ha i novanta minuti nelle gambe. Grande punto interrogativo su Anguissa. Per le prime tre partite contro Frosinone, Villarreal e Venezia, Allegri dovrà avere una gestione oculata delle risorse a disposizione".