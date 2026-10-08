Infortunio Jones, come cambia l'Inter: sorpresa per il Fantacalcio

Il Fantacalcio è pronto a ripartire con il campionato di Serie A. Dopo la lunga sosta Nazionali torna il gioco del Fantacalcio con la 6a giornata da calendario di Serie A e occhio alle novità. Perché ci sono diverse sorprese vista la situazione anche di infortuni che è cambiata.

Consigli Fantacalcio: infortunio Jones, come cambia l'Inter

Chivu

Brutta tegola per l'Inter di Chivu e i fantallenatori del Fantacalcio. Perché per circa 3-4 settimane sarà out per infortunio Curtis Jones e ora serve trovare il sostituto giusto. Secondo le ultime notizie però che arrivano da Sky Sport potrebbe esserci una vera sorpresa per il Fantacalcio perché c'è la concreta possibilità che Chivu vada a rispolverare un nome inaspettato.

No Sucic o Zielinski per il ruolo di mezzala sinistra per Inter-Parma, ma Henrikh Mkhitaryan. Dopo un rinnovo molto a sorpesa per ancora una stagione, in questa nuova annata ha totalizzato soltanto 2 presenze con 62 minuti in campionato e 7 in Champions. Ma per il prossimo turno di Serie A potrebbe essere proprio Henrikh Mkhitaryan a giocare titolare al posto di Sucic, con Barella a destra e uno tra Zielinski e Calhanoglu in mezzo.

Chissà che proprio Henrikh Mkhitaryan possa diventare la sorpresa dell'Inter e del Fantacalcio dopo l'infortunio di Jones.