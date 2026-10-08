Dal Frosinone alla Champions, un tour de force da brividi: ora c’è anche McTominay

Restano ancora diversi interrogativi da sciogliere nelle ore che separano il Napoli dalla sfida contro il Frosinone. Una certezza, però, riguarda il centrocampo: il recupero di McTominay ha ampliato le possibilità di Massimiliano Allegri, chiamato ora a gestire con attenzione una rosa che dovrà affrontare un calendario senza tregua.

Napoli e McTominay, Allegri prepara il tour de force

Il tecnico ha sfruttato la sosta per sperimentare nuove soluzioni secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. L’assenza degli esterni, con Olivera e Favasuli indisponibili, lo ha spinto anche a testare per qualche momento la difesa a tre. L’idea, tuttavia, non sembra quella di stravolgere l’assetto della squadra: gli ultimi segnali continuano a indirizzare il Napoli verso il 4-3-3, o comunque una sua variante.

Ora inizierà un periodo nel quale sarà fondamentale trovare equilibrio e gestire le energie. Dopo il Frosinone, il calendario proporrà una serie di appuntamenti ravvicinati, tra campionato e Champions League. Il primo viaggio sarà quello verso Vila-real, seguito dal rientro a Napoli e dalla trasferta di Venezia.

Subito dopo arriverà l’impegno europeo contro il Bodo/Glimt. Ci sarà quindi qualche giorno in più per recuperare, prima della sfida interna contro la Roma al Maradona. Il calendario proseguirà poi con tre trasferte consecutive.

Il 28 ottobre è previsto l’appuntamento con il Monza, mentre il primo novembre sarà il momento della sfida sul campo della Juventus. Da Torino la squadra dovrebbe poi proseguire direttamente verso Porto, considerando la temporanea chiusura dell’aeroporto di Capodichino, per affrontare l’impegno di Champions.