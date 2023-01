"Indossa la fascia ed è tra i più in forma del Napoli", Elmas tra i pochi a salvarsi contro la Cremonese: le pagelle

Notizie Napoli calcio - Eljif Elmas sta vivendo una stagione da protagonista: il centrocampista macedone è di fatto un co-titolare per Spalletti e quest'anno sembra aver trovato il cambio di passo che tutti si aspettavano da lui.

Elmas voti Napoli-Cremonese

Anche in Coppa Italia contro la Cremonese, nonostante l'eliminazione ai calci di rigore, Elmas è stato uno dei migliori in campo per il Napoli. Ecco le sue pagelle:

Il Mattino 7 - A tutta fascia. Nel vero senso della parola. Perché indossa quella di capitano e poi svaria da destra a sinistra. Inutile girarci attorno: in questo momento è uno dei giocatori più in forma del Napoli. Sfiora il gol con una rovesciata che avrebbe fatto venire giù le tribune del Maradona a furor di popolo.

Repubblica 6