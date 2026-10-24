Prisco da applausi in Casertana-Bari: avete visto le sue statistiche?

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Statistiche Prisco in Casertana-Bari

Ultime notizie - Vincenzo Prisco, centrocampista del Bari di proprietà della SSC Napoli, è sceso in campo nella partia Casertana-Bari 1-1 di Serie C. Prestazione decisamente positiva per il classe 2008.

Statistiche Prisco in Casertana-Bari

Casertana-Bari 1-1, le statistiche di Prisco

Di seguito le sue statistiche:

  • 45 minuti giocati
  • 100% Lanci lunghi (2/2)
  • 87% Precisione passaggi (20/23)
  • 4 Palle recuperate
  • 3 Intercetti
  • 2 Duelli vinti (2/3)
  • 2 Contrasti
  • 1 Rinvii
  • 0 Dribbling subiti
  • 0 Palle perse
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