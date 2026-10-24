Prisco da applausi in Casertana-Bari: avete visto le sue statistiche?
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Statistiche Prisco in Casertana-Bari
Ultime notizie - Vincenzo Prisco, centrocampista del Bari di proprietà della SSC Napoli, è sceso in campo nella partia Casertana-Bari 1-1 di Serie C. Prestazione decisamente positiva per il classe 2008.
Casertana-Bari 1-1, le statistiche di Prisco
Di seguito le sue statistiche:
- 45 minuti giocati
- 100% Lanci lunghi (2/2)
- 87% Precisione passaggi (20/23)
- 4 Palle recuperate
- 3 Intercetti
- 2 Duelli vinti (2/3)
- 2 Contrasti
- 1 Rinvii
- 0 Dribbling subiti
- 0 Palle perse
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