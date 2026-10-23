Napoli-Roma, Sky svela le mosse di Allegri: torna Milinkovic? A centrocampo c'è una certezza

Il Napoli si avvicina alla sfida contro la Roma con nuove indicazioni sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri potrebbero cambiare nuovamente modulo, tornando alla difesa a quattro dopo gli assetti utilizzati nelle ultime due giornate di campionato. Tra i pali resta aperto il tema della scelta del portiere, mentre in mediana sembrano delinearsi le gerarchie.

Napoli-Roma, formazione Sky: Milinkovic-Savic e difesa a quattro

La possibile novità più importante riguarda Milinkovic-Savic, attualmente favorito su Meret per una maglia da titolare. In difesa, Rrahmani dovrebbe iniziare dalla panchina, nonostante la convocazione, a causa di uno stato influenzale. Al centro spazio quindi alla coppia composta da Rafa Marin e Badiashile, con Di Lorenzo sulla corsia destra e Olivera a sinistra.

Allegri sembra dunque orientato a schierare il Napoli con il 4-3-3, cercando maggiore equilibrio senza rinunciare alle soluzioni offensive. Le ultime valutazioni saranno decisive per confermare l'undici che affronterà la squadra di Gian Piero Gasperini allo stadio Diego Armando Maradona.

De Bruyne regista, Anguissa e McTominay ai suoi lati

A centrocampo, le indicazioni di Sky Sport portano verso la conferma del terzetto visto nella vittoria in Champions League contro il Bodø/Glimt. Kevin De Bruyne dovrebbe agire da regista, con Anguissa e McTominay nel ruolo di mezzali.

Per Lobotka, invece, si prospetta un'altra partenza dalla panchina. In attacco, Allegri sarebbe intenzionato a confermare il tridente formato da Politano, Højlund e Lang. L'italiano occuperebbe la fascia destra, Lang quella sinistra, mentre il centravanti danese sarebbe il riferimento offensivo.

Il Napoli si prepara così alla sfida con un possibile cambio di modulo e indicazioni abbastanza definite in mezzo al campo. Restano da verificare soprattutto la scelta del portiere e le condizioni dei difensori prima del fischio d'inizio.