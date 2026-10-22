Cessione SSC Napoli a Rizzetta, il legale della trattativa: "Ecco le cifre esatte e perché è saltato l'accordo"

Ultime notizie SSC Napoli - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l'avvocato Franco Gianni, dello studio Gianni & Origoni, studio di consulenza che s'è interessato della trattativa fra Matt Rizzetta (e l'Underdog Global Partners) e De Laurentiis, raccontando di aver rappresentato la società proprietaria del Napoli durante la trattativa con il gruppo Rizzetta.

L’esponente dello studio legale che ha assistito la SSC Napoli chiarisce l’entità dell’offerta e i motivi per cui non si è arrivati a un accordo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Io rappresentavo la società proprietaria del Napoli, la trattativa è durata diverse settimane e prevedeva un pagamento in linea con quanto indicato dal presidente De Laurentiis: le cifre negoziate di cui si parlava nella documentazione, erano 2,260 miliardi circa. O 2,250 miliardi. Intorno a quella cifra sicuramente. Perché non è stato trovato un accordo? Sì, non ci si è accordati sulle modalità di pagamento e sui tempi di pagamento".

De Laurentiis e Matt Rizzetta

Secondo l'avvocato Franco Gianni, le cifre discusse nella documentazione negoziale erano in linea con quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis: intorno ai 2,25-2,26 miliardi di euro. L’avvocato precisa che non venne firmato alcun contratto: il nodo sul quale non si raggiunse un accordo riguardava le modalità e i tempi di pagamento. Un intervento utile a ricostruire quanto discusso durante la trattativa, distinguendo la cifra negoziata dall’effettiva conclusione di un accordo.