Rinnovo McTominay, trattativa in corso con il Napoli: c'è fiducia, svelata la durata del nuovo contratto

Calciomercato Napoli - La SSCNapoli e Scott McTominay potrebbero presto decidere ufficialmente di proseguire la propria storia d'amore. Il centrocampista ha già espresso la volontà di voler restare ancora a Napoli. Proprio per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a premiarlo con un ricco rinnovo contrattuale, anche se manca ancora l'intesa sull'ingaggio del giocatore.

Calciomercato Napoli, rinnovo McTominay: le ultime

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha fatto il punto della situazione in merito al rinnovo di McTominay su Tuttomercatoweb:

"Lo scozzese è assolutamente centrale nel progetto azzurro e dopo una fase di leggero stallo la trattativa sta andando avanti con fiducia e moderato ottimismo. L'intesa attuale è fino al 2028, il Napoli è convinto di trovare l'accordo (anche se ci vorrà ancora un po' di tempo) per allungare fino al 2030 con adeguamento".