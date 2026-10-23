Nuovo look per Badiashile prima della partita contro la Roma | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Nuovo look per Benoit Badiashile

Notizie Napoli - Qualcuno l'avrà sicuramente notato, per Benoit Badiashile è tempo di un nuovo look. Il difensore della SSC Napoli è pronto a sfoggiare un taglio di capelli nuovo nella partita Napoli-Roma in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Ecco le immagini

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