Nuovo look per Badiashile prima della partita contro la Roma | FOTO
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Nuovo look per Benoit Badiashile
Notizie Napoli - Qualcuno l'avrà sicuramente notato, per Benoit Badiashile è tempo di un nuovo look. Il difensore della SSC Napoli è pronto a sfoggiare un taglio di capelli nuovo nella partita Napoli-Roma in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.
Ecco le immagini
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