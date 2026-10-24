Calciomercato Napoli, cessione Lang in arrivo? Due club possono tornare alla carica a gennaio

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Calciomercato Napoli, futuro Lang: le ultime

Calciomercato Napoli - Il futuro di Noa Lang è ancora una volta al centro delle notizie Napoli. L'esterno olandese della SSC Napoli potrebbe partire verso nuovi lidi durante il calciomercato di gennaio, ma al momento non ci sarebbero ancora contatti con eventuali club. 

Calciomercato Napoli, cessione Lang a gennaio? La situazione

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato su Tuttomercatoweb le ultime sul futuro di Noa Lang:

"In estate gli azzurri hanno preso in considerazione l'ipotesi di una sua cessione ma non è mai arrivata una proposta all'altezza. Su di lui restano Ajax e Psv, che potrebbero farsi avanti".

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