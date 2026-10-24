Gasperini non batte Allegri dal 2021! Ecco i precedenti tra i due allenatori

In vista di Napoli-Roma, prossima partita di Serie A in programma domani allo stadio Maradona, oggi la Lega Serie A ricorda i precedenti tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, i due allenatori che si affronteranno domani per l'ottava giornata di campionato.

Quella di sabato sarà la 32esima sfida tra Allegri e Gasperini, l'avversario che entrambi hanno affrontato più volte in carriera. Dei 31 precedenti, 25 si sono disputati in Serie A, a partire dagli incroci tra Cagliari e Genoa tra il 2008 e il 2010. Il bilancio del campionato sorride nettamente al tecnico toscano: Allegri ha evitato la sconfitta in 20 confronti su 25.

Tre dei cinque successi di Gasperini risalgono al periodo in cui Max allenava il Cagliari. Da quando è passato sulle panchine di Milan e Juventus, invece, Allegri ha perso appena due dei 21 scontri diretti. Il dato diventa ancora più eloquente restringendo il campo agli incontri recenti: una sola sconfitta negli ultimi 17 confronti e una serie aperta di sette partite senza perdere.

L'ultima vittoria del Gasp risale al novembre 2021, quando la sua Atalanta espugnò l'Allianz Stadium grazie a un gol di Duvan Zapata. Da allora Allegri si è preso due rivincite in campionato: lo 0-2 della Juventus a Bergamo nel maggio 2023, firmato da Iling-Junior e Vlahovi?, e l'1-0 del Milan a San Siro nella scorsa stagione, deciso da Pavlovi?.

Non sono mancati, comunque, gli incontri equilibrati e ricchi di gol. Il risultato più frequente tra i due è il 2-2, registrato sei volte: quasi una partita su quattro.