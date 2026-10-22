De Bruyne playmaker era un’idea che Allegri aveva in testa da tempo

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri è partito col 4-3-3, per poi passare al 4-2-3-1 per cercare di far convivere le sue stelle. Nell’emergenza si è affidato al doppio play, con Gilmour accanto a Lobotka poi ha trovato l’allegrata. Quella che ha rimesso il Napoli in pista in Europa, scrive la Gazzetta dello Sport.

De Bruyne playmaker era un’idea che Max aveva in testa da tempo "e che contro il Bodo ha lanciato per la prima volta dal primo minuto. Già in altre occasioni, Kevin aveva abbassato il raggio d’azione ma sempre con un play vicino. Stavolta Kdb è stata regista unico, con accanto due mezzali vere come Anguissa e McTominay".