Cruciani ironizza ancora su Napoli: "Secondo voi il genitore del ragazzo di 12 anni a Milano, con quale maglietta si è presentato al TG1?

Ultime notizie - Giuseppe Cruciani ha punzecchiato ancora una volta la città di Napoli. Durante il programma radiofonico La Zanzara su Radio 24, Cruciani ha commento quanto accaduto a Milano nei giorni scorsi, con particolare attenzione alla vicenda del bambino di soli 12 anni diventato purtroppo virale, tra i protagonisti delle violenze e dei saccheggi avvenuti a Milano nei giorni scorsi.

Cruciani ironizza su Napoli

Di seguito il suo intervento in diretta radiofonica:

"Secondo voi il genitore del ragazzo di 11/12 anni diventato il simbolo della rivolta a Milano, con quale maglietta si è presentato al TG1 per essere intervistato? Quella del Milan? Dell’Inter? Della Juve? No! Con la maglietta del Napoli!".