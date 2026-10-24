Calciomercato Napoli, cinque nomi per rinforzare il centrocampo: la lista dei desideri di Manna

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna ha già iniziato a guardarsi attorno per provare a rinforzare la rosa durante il prossimo calciomercato invernale. Massimiliano Allegri pare aver chiesto dei rinforzi alla società, tanto che la lista del ds azzurro sembra già ricca di profili piuttosto interessanti. Il reparto che sembra aver più bisogno di essere rinforzato è il centrocampo, considerato il futuro instabile di Lobotka, Anguissa e De Bruyne.

Calciomercato Napoli, i nomi per rinforzare il centrocampo

Niccolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato su Tuttomercatoweb tutti i nomi finiti nei radar della SSC Napoli per il centrocampo.

Gli azzurri seguono con particolare interesse Coulibaly e Zorgane, ma occhio anche all'inserimento per Romano. Dopo Inter e Juventus, anche gli azzurri hanno chiesto informazioni su di lui, ache se al momento non c'è ancora alcun passo decisivo. Al Napoli piace anche Perrone del Como, ma Fabregas sembra deciso a blindaro. Per questo motivo la ricerca di Manna si è allargata anche all'estero, dove si segue Bergvall del Tottenham; dall'Argentina il nome che rimbalza è quello di Aranda del Boca Juniors.