Paura in casa Bayern Monaco, malore durante l'allenamento per Vincent Kompany

Ultime notizie - Giornata di paura in casa Bayern Monaco. Il club bavarese è sotto shock per il malore accorso all'allenatore Vincent Kompany duramte l'allenamento della squadra riserve.

A comunicare la notizia è stato lo stesso Bayern Monaco con una nota ufficiale diramata sui propri canali:

"Vincent Kompany sotto custodia medica. Vincent Kompany ha dovuto recarsi venerdì alle cure mediche dopo un malore durante l'allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L'allenatore della squadra professionistica stava osservando la sessione della seconda squadra. Kompany verrà sottoposto a controlli approfonditi in ospedale e rimarrà sotto custodia medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico gestirà l'allenamento e le attività di gioco".