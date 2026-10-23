Paura in casa Bayern Monaco, malore durante l'allenamento per Vincent Kompany
Paura in casa Bayern Monaco, malore in allenamento per Vincent Kompany
Ultime notizie - Giornata di paura in casa Bayern Monaco. Il club bavarese è sotto shock per il malore accorso all'allenatore Vincent Kompany duramte l'allenamento della squadra riserve.
Malore per Kompany, paura in casa Bayern Monaco
A comunicare la notizia è stato lo stesso Bayern Monaco con una nota ufficiale diramata sui propri canali:
"Vincent Kompany sotto custodia medica. Vincent Kompany ha dovuto recarsi venerdì alle cure mediche dopo un malore durante l'allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L'allenatore della squadra professionistica stava osservando la sessione della seconda squadra. Kompany verrà sottoposto a controlli approfonditi in ospedale e rimarrà sotto custodia medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico gestirà l'allenamento e le attività di gioco".
Malore Kompany, parla il ds Eberl
Max Eberl, direttore sportivo, ha così commentato:
"La salute di Vincent Kompany ha la massima priorità per noi. Al FC Bayern faremo tutto il possibile affinché si riprenda rapidamente. Vinnie riceverà tutte le cure mediche e il supporto necessari, nonché tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, di cui ci fidiamo pienamente, assumerà le sue responsabilità. Tutti noi al FC Bayern auguriamo a Vinnie una rapida guarigione".