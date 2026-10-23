Lazio, Gattuso in ansia: un top salta la gara contro il Napoli? | FOTO

Ultime notizie Napoli - Gennaro Gattuso e la Lazio incrociano le dita. Il motivo? Le condizioni di Albert Gudmundsson. Il giocatore biancoceleste è attualmente fermo ai box e rischia di saltare la sfida contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni di Gudmundsson.

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Gattuso:

"Marusic e Rovella stanno lavorando, oggi hanno fatto entrambi un grande allenamento e hanno bisogno di fare un certo tipo di allenamenti. Hanno avuto infortuni importanti, se ci sarà una ricaduta dopo stiamo lì e ci facciamo del male. Per questo bisogna gestire. Per Albert speriamo di rivederlo correre senza dolore tra dieci giorni, speriamo di averlo a disposizione prima di Napoli. Su Rovella e Marusic speriamo che senza problemi tra quattro-cinque giorni faranno dei parziali con noi, quindi saranno a disposizione".