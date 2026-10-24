Calciomercato Napoli, Varela nei radar azzurri: concorrenza Arsenal! Il Benfica può riprenderlo a due condizioni

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna ha già iniziato a guardarsi attorno per provare a rinforzare la rosa durante il prossimo calciomercato invernale. Massimiliano Allegri pare aver chiesto dei rinforzi alla società, tanto che la lista del ds azzurro sembra già ricca di profili piuttosto interessanti. Tra gli osservati speciali c'è anche Gustavo Varela, attaccante del Monza, protagonista di un avvio di campionato decisamente interessante.

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato su Tuttomercatoweb l'interesse della SSC Napoli per Varela del Monza:

"Un giocatore che è entrato nei radar è Varela del Monza. Un vero affare quello della società brianzola che in estate lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro dal Benfica. [...] Non esiste recompra ma solo la possibilità da parte del club portoghese di pareggiare un'eventuale offerta. II Benfica si è assicurato il 20% sulla plusvalenza di una futura rivendita. Varela è una punta completa ed è per questo che anche in Premier League hanno cominciato a muoversi, l'Arsenal su tutti. Insomma il Napoli ci sta pensando anche se sa bene che non sarà così semplice nel caso convincere il Monza ad aprire ad una trattativa già nella sessione invernale".