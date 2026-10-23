Primavera SSC Napoli, i convocati per lo Speiza: l'elenco completo di mister Nocerino
Calcio giovanile 23:45
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Primavera SSC Napoli, i convocati di Nocerino per lo Spezia
Ultime notizie Napoli - Il Napoli Primavera affronta domani lo Spezia per la sesta giornata del campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 10.30.
Primavera SSC Napoli, i convocati per lo Spezia
Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione di mister Nocerino:
Anic, Barido, Branchizio, Chiummariello, D'Angelo A. De Michele, De Stefano, Esposito, Favicchio, Liccardo, Lieto, Mane, Marotta, Melnyk, Merone, Natale,Pereyra, Riccio, Rovetini, Santella, Saviano, Spinelli, Zappala'.
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