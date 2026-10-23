Napoli-Roma, Allegri ha una tentazione: il nome a sorpresa che può cambiare l'attacco

Massimiliano Allegri valuta le ultime mosse in vista della sfida contro la Roma e tra le possibili sorprese del Napoli spunta il nome di Giovane. Il brasiliano, reduce da una prestazione positiva in Champions League contro il Bodø/Glimt, si candida per un ruolo da protagonista nel big match in programma allo stadio Diego Armando Maradona. La sua condizione e la capacità di dare vivacità all'attacco potrebbero convincere il tecnico a concedergli spazio dal primo minuto.

Napoli-Roma, Giovane tentazione di Allegri: può partire titolare

L'attaccante classe 2003 è tra i giocatori che stanno attirando maggiormente l'attenzione in casa azzurra. Giovane ha mostrato energia, velocità e intraprendenza, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose contro la formazione di Gian Piero Gasperini. In un reparto offensivo che dovrebbe avere ancora Højlund come riferimento centrale, il brasiliano rappresenta un'opzione per aggiungere imprevedibilità e mettere in difficoltà la difesa giallorossa.

Le ultime prestazioni hanno alimentato l'ipotesi di un suo impiego più consistente. Allegri, infatti, starebbe valutando la possibilità di sfruttarne lo stato di forma in una partita che richiederà intensità e capacità di incidere negli spazi.

Giovane e Allegri, cresce l'intesa: il brasiliano cerca il primo gol decisivo

Tra il giovane attaccante e l'allenatore sembra esserci un buon rapporto, un elemento che potrebbe favorire la sua crescita all'interno del progetto tecnico del Napoli. Anche il calciatore ha espresso apprezzamento per il proprio tecnico e si è mostrato disponibile a mettersi al servizio della squadra. Adesso Giovane punta a trasformare le buone sensazioni in un contributo concreto, magari trovando una rete capace di lasciare il segno.

La sfida contro la Roma potrebbe offrirgli un'occasione importante, anche se la decisione definitiva sulla formazione spetterà ad Allegri. La possibile sorpresa resta dunque da verificare fino all'ultimo: il brasiliano scalpita e spera di convincere l'allenatore a puntare su di lui in una gara particolarmente attesa dai tifosi azzurri.