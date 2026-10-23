Caprile, arriva la doppia cittadinanza: ora si apre uno scenario inatteso per il portiere

Novità importante per Elia Caprile, portiere del Cagliari ed ex Napoli, che ha ottenuto la cittadinanza albanese grazie al matrimonio con una donna originaria del Paese balcanico. Una situazione che apre nuovi scenari anche sul fronte internazionale: l'estremo difensore potrebbe infatti valutare la possibilità di rappresentare la Nazionale albanese, dopo essere già stato convocato nel gruppo dell'Italia senza però aver mai esordito in campo.

Caprile, doppia cittadinanza e Nazionale: si apre la pista Albania

La novità riguarda il futuro internazionale di Elia Caprile, che ora può contare sulla doppia cittadinanza italiana e albanese. Il portiere non ha origini dirette in Albania, ma ha ottenuto il passaporto grazie al matrimonio con una cittadina albanese.

La possibilità di vestire la maglia della Nazionale albanese rappresenta quindi uno scenario da seguire, anche se l'eventuale cambio di federazione dipende dai regolamenti FIFA e dalla situazione internazionale del giocatore. Le precedenti convocazioni con l'Italia, senza presenze in campo, sono un elemento importante da valutare per stabilire se il cambio sia effettivamente consentito.