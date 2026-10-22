Napoli-Roma, novità da Castel Volturno: ecco chi si rivede in allenamento

Buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro la Roma. Massimiliano Allegri ritrova Antonio Vergara, che nella seduta odierna è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. A due giorni dal big match del Maradona, il recupero del giovane centrocampista rappresenta un segnale positivo per gli azzurri, ancora alle prese con diverse assenze.

Napoli, Vergara recuperato: Allegri ritrova una pedina

L'infortunio rimediato in Nazionale sembra ormai alle spalle per Antonio Vergara, classe 2002, che ha ripreso a lavorare in gruppo. La conferma è arrivata direttamente dal report pubblicato dal Napoli, che ha aggiornato sulle attività svolte dalla squadra in preparazione alla gara di sabato.

“Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico. Vergara si è allenato con il gruppo.”

? Il rientro del centrocampista amplia le opzioni a disposizione di Allegri, che sta preparando una partita importante per il percorso in campionato. Resta da capire se Vergara sarà subito pronto per scendere in campo contro i giallorossi o se lo staff tecnico preferirà gestirne gradualmente il ritorno. La seduta ha previsto lavoro fisico, esercitazioni sul possesso palla e una parte conclusiva dedicata alla tattica.

Il Napoli proseguirà ora la preparazione in vista del confronto con la Roma, in programma sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il recupero di Vergara potrebbe rivelarsi prezioso in una fase della stagione in cui ogni disponibilità in più può fare la differenza.