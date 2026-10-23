Clamoroso dal Brasile: Jorginho positivo all'antidoping? | VIDEO

Ultime notizie calcio - Possibile caso di doping per Jorginho? Secondo quanto riportato da O Pilhado, famosissimo creator brasiliano da quasi 4 milioni di followers su Instagram, il centrocampista ex Napoli sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping effettuato dalla CONMEBOL.

Jorginho positivo all'antidoping?

La vicenda non è stata confermata ed al momento va presa con tutte le incognite del caso. Secondo la versione di O Pilhado, sono previsti ulteriori accertamenti per fare chiarezza sulla situazione. Le controanalisi dovrebbero essere eseguita nella giornata di martedì e rappresenteranno un passaggio fondamentale per comprendere gli sviluppi del caso.

Soltanto dopo aver conosciuto l’esito del nuovo test sarà possibile valutare le eventuali conseguenze per il calciatore. Al momento, infatti, non è possibile considerare definitiva la vicenda né dare per certa un’eventuale sospensione o l'effettiva positività di Jorginho. In attesa della controanalisi, dunque, ogni valutazione resta prematura: sarà il risultato del prossimo esame a fornire elementi più chiari sulla vicenda.

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