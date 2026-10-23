L'ex azzurro Sosa: "Ho chattato con Di Lorenzo: ci tengo a fare una precisazione verso chi critica"
"Oggi ho chattato con Di Lorenzo". Pampa Sosa lo racconta durante DeliettaGol, condotto da Delia Paciello su Tele A, nel corso del confronto sulle critiche rivolte al Napoli e sulla responsabilità di chi commenta il calcio. L’ex attaccante non entra nei dettagli dello scambio con il capitano, ma espone il principio su cui costruisce il proprio ragionamento: "La critica c’è sempre, ma chi ti critica deve essere preparato". Nel dibattito si parla anche di Bruscolotti. Sosa, però, tiene a distinguere il proprio discorso generale da un attacco personale: "Non sto parlando di Bruscolotti, parlo in generale".
Una precisazione che accompagna anche la spiegazione di un suo precedente intervento sui social: "Non indirizzato a Bruscolotti, indirizzato in generale a chi fa o vuole fare questo mestiere". Per Sosa, avere giocato ad alto livello non esaurisce il lavoro di chi oggi deve analizzare le partite. Fare l’opinionista richiede preparazione, aggiornamento e attenzione: una responsabilità che riguarda anche il rispetto per chi conduce, per l’emittente e per gli altri protagonisti del confronto. Nel corso della discussione, Delia Paciello richiama inoltre l’importanza del contesto in cui vengono pronunciate le dichiarazioni, evitando di ridurre un ragionamento a una frase isolata. Il punto sollevato dall’ex azzurro riguarda così il metodo: la critica fa parte del calcio, ma deve essere sostenuta dalla conoscenza di ciò che si sta giudicando.