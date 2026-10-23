Napoli-Roma, cresce l'attenzione sulla sicurezza: ecco l'ipotesi per lo stadio

Cresce l'attenzione delle autorità in vista di Napoli-Roma, la sfida di Serie A in programma sabato alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Le difficoltà legate ai trasporti e le manifestazioni previste nel fine settimana stanno spingendo gli organi competenti a monitorare con particolare attenzione la situazione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la gestione dell'afflusso dei tifosi.

Napoli-Roma, trasporti e proteste: possibili misure straordinarie

Come riportato da Tuttosport, la Prefettura di Napoli sta seguendo da vicino l'evoluzione del quadro logistico e dell'ordine pubblico in vista del big match tra gli azzurri e la formazione guidata da Gian Piero Gasperini. Il graduale ritorno alla normalità dopo i blocchi dei trasporti non ha ancora dissipato tutte le preoccupazioni, anche alla luce delle numerose manifestazioni in programma in diverse città italiane.

Al momento, non emergono indicazioni concrete che facciano pensare a un possibile rinvio della partita. L'obiettivo delle autorità è piuttosto prevenire eventuali criticità legate alla circolazione e alla concentrazione dei sostenitori nei pressi dell'impianto di Fuorigrotta. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche l'apertura anticipata dei cancelli dello stadio Maradona, una misura che consentirebbe di distribuire gli ingressi in una fascia oraria più ampia, evitando accumuli di persone a ridosso del fischio d'inizio.

Napoli-Roma, resta alta l'attenzione sulla sicurezza

La gestione della viabilità e dei flussi di pubblico rappresenta dunque uno degli aspetti principali in vista della partita. Le eventuali disposizioni straordinarie avrebbero lo scopo di agevolare l'accesso all'impianto e garantire condizioni di sicurezza per tifosi e personale impegnato nei servizi di ordine pubblico.

Per il momento, la sfida resta confermata secondo il programma previsto. Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore, in base all'evoluzione della situazione e alle valutazioni delle autorità competenti.