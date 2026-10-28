Tornqvist a DAZN: "Vi svelo perché scendo in campo con il caschetto"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Noel Tornqvist, portiere del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Monza-Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Brianteo.

Monza-Napoli, intervista Tornqvist a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il caschetto? Lo faccio perché è un mix tra Peter Cech e mia madre. A 15 anni feci una parata e andai con la testa contro il palo, stetti fuori una settimana. Da quel giorno mia madre mi disse di mettermi il caschetto".

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