Tornqvist a DAZN: "Vi svelo perché scendo in campo con il caschetto"
Le Interviste 20:08
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Ultime notizie Napoli - Noel Tornqvist, portiere del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Monza-Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Brianteo.
Monza-Napoli, intervista Tornqvist a DAZN
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Il caschetto? Lo faccio perché è un mix tra Peter Cech e mia madre. A 15 anni feci una parata e andai con la testa contro il palo, stetti fuori una settimana. Da quel giorno mia madre mi disse di mettermi il caschetto".
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