La UEFA celebra McTominay: "Gol fondamentali, decisivo tatticamente e fisicamente, spiccata leadership in ogni zona"
Champions League 23:15
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Scott McTominay del Napoli è stato nominato migliore in campo. Il gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha dichiarato: "Ha segnato due gol fondamentali ed è stato il centrocampista più decisivo del Napoli, sia sotto il profilo tattico che fisico, dimostrando inoltre una spiccata leadership in ogni zona del campo".
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