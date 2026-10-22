De Laurentiis conferma Allegri: "Ha grande esperienza! Bisogna aspettare e riconoscere gli errori"

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di diverse tematiche, tra cui le voci che circolano su una possibile trattativa per la cessione del calcio Napoli, il nuovo stadio e centro sportivo.

In chiusura, però, ADL ha accennato anche al Napoli, riconfermando la fiducia nel tecnico Massimiliano Allegri.

"Noi dobbiamo ancora lavorare e recuperare gli infortuni, abbiamo un uomo alla guida che ha grande esperienza. Dobbiamo avere pazienza, nella vita si vince, pareggia e perde. Quando si perde non si butta il bambino con tutta l'acqua sporca, bisogna saper aspettare e riconoscere gli errori, modificando quello che è modificabile, tutto questo insieme".