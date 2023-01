Bereszynski verso il debutto in maglia Napoli? Le ultime

Ci sono giocatori che attendono da Spalletti una opportunità per mettersi in mostra, per dimostrare di essere competitivi e funzionali al progetto. Ad esempio Simeone, Raspadori, Ndombele ed Elmas. Ma contro la Cremonese potremmo vedere un debutto in maglia azzurra, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Bereszynski verso il debutto in maglia Napoli?

"A destra potremo vedere probabilmente il debutto dell’ultimo acquisto: il polacco Bartosz Bereszynski, arrivato a Castel Volturno da poco più di una settimana. Così per testare che anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ha una valida alternativa, specie in campionato e Champions. Sì perché con la sua esperienza internazionale il polacco, reduce dal mondiale in Qatar, può risultare un ottimo rinforzo"

