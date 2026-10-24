Sabatini: "Allegri mi ha scritto questo messaggio su Anguissa e McTominay"

Sandro Sabatini torna a parlare del futuro del Napoli, soffermandosi sulle possibili strategie societarie di Aurelio De Laurentiis, sulle indiscrezioni relative a un’eventuale cessione del club e sulla situazione tecnica della squadra. Nel corso di un’intervista a Radio Marte, durante la trasmissione Siamo Tutti Allenatori, il giornalista ha affrontato anche il tema Allegri, svelando un messaggio ricevuto dall’allenatore.

“De Laurentiis sta prendendo in considerazione l’ipotesi di cedere il Napoli per una questione di età, come fecero Berlusconi e Moratti. Secondo me i tifosi del Napoli si auspicano la cessione del Napoli a Matt Rizzetta. Però ricordo che Berlusconi cedette ai cinesi che non si capiva che roba erano. Moratti invece cedette a Tohir con enormi rimpianti da parte dei tifosi. Non conosco Rizzetta, però il fatto che lui rappresenti un fondo è una notizia positiva. Il proprietario unico farebbe fatica, a meno che non si tratti del proprietario del Como che è tra i primi cinque al mondo come patrimonio. De Laurentiis? Ha tantissimi difetti, però ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, non lo dimenticate”.

“Aponte come successore di De Laurentiis? Non lo conosco, la realtà è che il patron di MSC so che è molto innamorato del Napoli. I due hanno già un ottimo rapporto, ma qui si gioca tutto sulla richiesta di De Laurentiis che sembra abbia fatto trapelare cifre coi soldi del Monopoli. Un giorno il Napoli vale 1.3 miliardi, un giorno 3.5, mi sembra ci sia un po’ di simpatica confusione. I progetti di centro sportivo e stadio sono molto lontani dalla prima pietra, tra l’altro”.

“Le parole di ADL su Allegri? Oggi Allegri racchiude tutti i momenti negativi, la rabbia dei tifosi è indirizzata su Allegri e questo a De Laurentiis fa tenerezza, ma lo rende tranquillo e quindi ripaga con dichiarazioni al miele. Venezia-Napoli? Gli azzurri hanno creato 29 tiri e sbagliato un rigore, se continui così fai fatica a perdere. Allegri? L’ultimo messaggio che mi ha mandato è che ‘quando tornano Anguissa e McTominay in condizione si rimette tutto a posto'”.