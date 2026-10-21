Ufficiale: nuova squadra per Mario Rui, riparte dalla terza serie

Ufficiale: nuova squadra per Mario Rui! L'ex calciatore del Napoli torna in campo dopo un anno di inattività e una brevissima esperienza con la Forte Virtus nella terza serie emiratina. Mario Rui è un nuovo calciatore del CF Os Belenenses, club di Lisbona che milita in terza serie portoghese.

Ad annunciarlo è proprio il club con una nota ufficiale che recita come segue:

"Campione d'Italia e vincitore della UEFA Nations League con il Portogallo, Mário Rui è un nuovo giocatore del Belenenses. A 35 anni, Mário Rui arriva al Restelo forte di un curriculum di alto livello: oltre alla Coppa Italia conquistata in carriera, vanta una partecipazione al Mondiale 2018 con il Portogallo e una lunga esperienza ai massimi livelli del calcio europeo".